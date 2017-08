Stroomstoring in Heerde en Wapenveld is voorbij

Video Fierce zet paardenkracht in voor hulpverleners

12 augustus In de wei van paardencoach Marjolijn van Dieren in Veessen loopt sinds een paar dagen een wel heel bijzonder paard: Fierce. De zevenjarige ruin is een nazaat van dressuurtopper Vivaldi en geschonken door Peggy van Leeuwen uit Schiedam. Als dank voor de hulpverlening die zij mocht ontvangen nadat zij op straat in elkaar zakte. Fierce gaat aan de slag als coach voor politiemensen en andere hulpverleners.