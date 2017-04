Wandelvierdaagse Heerde: lopen voor goed doel in plaats van snoep

HEERDE - Het lijkt wel of kinderen alleen nog maar meedoen aan een wandelvierdaagse voor het snoepgoed en niet meer voor een medaille. Dat concludeerden schooldirecteuren en de organisatie van de wandelvierdaagse in Heerde toen ze overlegden over de komende editie. Ze binden de strijd aan met deze trend. De kinderen gaan lopen voor een goed doel, vertelt Anita Brommer namens de organisatie.

Is het echt zo erg in Heerde?

“Op de laatste avond lopen de kinderen bijna met een kilo aan snoep om de nek, in plaats van met een medaille. Terwijl de vierdaagse is bedacht om te bewegen en gezond bezig te zijn. Dat staat haaks op elkaar.”

En dus vonden jullie het tijd voor een alternatief?

“Ja, de kinderen gaan lopen voor een goed doel in de gemeente Heerde. We vragen alle ouders, opa’s en oma’s om dan op de laatste avond geld te geven in plaats van snoep.”

Dat zullen de kinderen jullie niet in dank afnemen!

“Geen idee, maar het is nu aan de scholen om het op de kinderen over te brengen. Wij willen het als organisatie best ondersteunen, maar we hopen dat de scholen het oppakken. Zij moeten nu aan de kinderen vragen om goede doelen voor te dragen, waarvan er dan straks twee of drie gekozen worden.”

En dan?

“Bij de finish staan dan vrijwilligers met bijvoorbeeld grote bakken waar het geld in kan. Dan maak je de kinderen ook bewust waar ze voor kiezen. Ze lopen toch allemaal het defilé, willen een handje van de burgemeester en kunnen dan hun geld afgeven. Op de laatste avond krijgen ze dan altijd hun medaille en daar hebben ze voor gewandeld.”

Heeft u suggesties voor goede doelen?