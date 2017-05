Als een VIP naar Dauwpop? Win zo twee tickets!

WinactieVia een like-en-win-actie op Facebook mogen we twee kaarten weggeven voor Dauwpop. En niet zomaar kaarten... VIP-kaarten! Dat betekent dat je met je neus vooraan staat mee te schreeuwen met Belle Helene van Doe Maar, met In Your Arms van Chef'Special of Farewell to the Fairground van de White Lies.