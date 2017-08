Ben & Jerry's Hellendoorn ontruimd, brandalarm blijkt vals alarm

'Cul­tuur­ca­ra­vaan' trekt door Hellendoorn

8 augustus De 'Cultuurcaravaan', een initiatief van de gemeente Hellendoorn, trekt vanaf vrijdag 15 september een maand lang door de gemeente. De 'Cultuurcaravaan' rijdt langs verschillende plaatsen in de gemeente om daar in gesprek te gaan over cultuurvormen, -activiteiten en -faciliteiten.