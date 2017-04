Chef'Special en Broerderliefde: Dit is de complete line-up van Dauwpop

Eerder werd al bekend dat Doe Maar, Chef'Special, White Lies, Broederliefde, Monster Magnet, VANT, Kraantje Pappie, Dirtcaps, The Partysquad, Bazar en Direct op komen treden in Hellendoorn.

Hoofdact Eind november werden de eerste namen al bekendgemaakt, in januari kwamen daar nog eens 16 namen bij. De hoofdact is dit jaar de Nederlandse band Doe Maar. De Engelse band Sundara Karma komt ook optreden. Zij scoorden dit jaar een hit met de single Flame.

Ook Automatic Sam, Beatcrooks, BOXOY, De Rooie Jager, Goe Vur in Den Otto, The Volcano Boys, Ed Rock, The Hillbilly Moonshiners Bluegrass Band en The Old Ditch Riverhoppers zijn aan het programmaboekje toegevoegd en treden op Hemelvaartsdag op.