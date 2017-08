Conflict om forse huurachterstand in Haarle: container moet weg van oprit

Onderzoek naar apart fietspad voor toerfietsers in Overijssel

9:55 In Overijssel komt mogelijk een apart fietspad voor toerfietsers. Daarmee moet de wrevel over wielrenners op fietspaden worden verminderd. Daarnaast werkt de toerfietsersbond NTFU aan een 'fietspadcode'. Een gedragsrichtlijn voor fietspadgebruikers.