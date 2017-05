Dauwpop 2018 niet op Hemelvaartsdag

In 2016 besloot het festival in Hellendoorn de datum ook al te verschuiven, omdat Hemelvaartsdag gelijktijdig viel met Bevrijdingsdag op 5 mei. Door de vele Bevrijdingsfestivals die op die dag worden georganiseerd, werd het feest in Hellendoorn verschoven naar zaterdag 28 mei.

Sindsdien wordt per jaar bekeken of er wellicht van de datum wordt afgeweken. Het festival werd gisteren wél op Hemelvaartsdag gehouden, met succes. Door het prachtige weer en een goede line-up was Dauwpop voor de derde keer op rij uitverkocht.



Kaarten voor de editie van 2018 zijn al in de verkoop gegaan via de officiële pagina van het festival.