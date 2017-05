Deze 3 dingen herken je niet meer terug op Dauwpop 2017

Al 23 – 1 jaar staat Hemelvaartsdag in Hellendoorn in het teken van Dauwpop. Vorig jaar maakte de organisatie een uitstapje, maar dit jaar vindt het festival weer plaats op die oude vertrouwde dag.

Dat alles ook oud en vertrouwd zal zijn is niet helemaal het geval. Het is een festival dat zichzelf blijft ontwikkelen. De mainstage is van plek verandert, een stage als The Glory Hole kwam er een aantal jaren geleden bij. En dit jaar? Drie dingen die je niet meer herkent:

1. King King

De witte kerk die normaliter direct in het oog springt. Het was een bijzondere tent op het terrein waar de afgelopen 5 jaar de wildste pits, feestjes en optredens van het festival plaatsvonden.

King King Drive-In? Jawel, onze King King area heeft een transformatie ondergaan. Kom het donderdag bekijken! #Dauwpop #stage #sign #kingking #rocknroll #tribute #thereddevils #festival #johankampman Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 May 2017 om 10:49 PDT Tijd voor iets anders dacht de organisatie. De kerk verdwijnt. In plaats van de kerk vinden de bezoekers er nu een grote drive-in bioscoop. Compleet met grote borden en versiering. Wij zijn in ieder geval erg benieuwd naar deze stage!

2. Leffe Momentje

Vorig jaar introduceerde de organisatie van Dauwpop het speciaalbier terras. Een plek in het bos waar je een lekker speciaalbiertje (uit echt glas) kon drinken. Dat is goed bevallen en wordt dit jaar net even iets anders neergezet en groter. Er zijn meer speciaalbieren te krijgen en dat alles onder de noemer: Leffe Momentje. Nou dat hebben we wel…

3. Xite Party Pit

Ook de Xite Party Pit – voor insiders ook wel de dance kuil – heeft dit jaar een make-over ondergaan. Weet je de favela arena van vorig jaar nog? Die is dit jaar te vinden in de dance kuil!

Het wordt er groter en beter aldus de organisatie. Alles om de bezoeker te laten dansen op de vunzige deuntjes van onder andere Donnie en The Partysquad.

Hemelvaart

Volop ontwikkeling op het Dauwpop-terrein dus! Dat het festival trouwens dit jaar weer terug op Hemelvaart is wil niks zeggen over volgend jaar… Organisator Frank Satink zei daarover het volgende: ,,Historisch gezien is Hemelvaart hartstikke leuk, maar het is niet altijd even praktisch. Het zou best kunnen dat Dauwpop de komende jaren mee gaat schuiven met de kalender. Zoals bijvoorbeeld ook Pinkpop doet. Als Hemelvaart vroeg valt maken we misschien wel de keuze om het festival eind mei te houden. Misschien volgend jaar al… want dan is Hemelvaart al op 10 mei. Stiekem is de zaterdag van vorig jaar wel goed bevallen.

Wij zijn er in ieder geval bij donderdag op Dauwpop! Je kunt onze belevenissen volgen via Instagram, Facebook of Snapchat (tubantia_nl), en uiteraard hier op de website.

Kom je er niet uit met het blokkenschema? Lees dan HIER de tips van festivalorganisator Frank Satink nog een keer.