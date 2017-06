Drie partijen verder als Lokaal Hellendoorn

Hellendoorner B. (61) krijgt 10 jaar cel voor moord in Nordhorn

31 mei Roelof B. (61) is woensdag door de rechtbank in Osnabrück veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. De geboren Hellendoorner schoot vorig jaar op zijn boerderij in Nordhorn de Amsterdammer Juan Alvarez (50) dood.