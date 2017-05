Emotionele Borsato sluit heerlijke festivaldag in Hellendoorn af

Een zonnetje, de hele avond droog en zwoele temperaturen. Het zijn de perfecte ingrediënten voor een geslaagd festival. De eerste editie van Onder aan de Berg in Hellendoorn was er zo één.

Mensen chillen in het gras, genieten van de muziek en van de picknickmogelijkheden. Tegen de avond wordt het lastig. Ajax of Borsato? De meningen in het publiek zijn in eerste instantie verdeeld. Met name Caro Emerald mist publiek door de aftrap van Ajax.

In de pauze tussen Emerald en Borsato loopt vrijwel het hele terrein uit voor de wedstrijd. Buiten hangen schermen, in The Barn - waar donderdag tijdens Dauwpop keihard geknapt wordt - is ook de mogelijkheid om voetbal te kijken.

Borsato

Voordeel aan de programmering is dat Borsato vlak na het rustsignaal begint. Massaal stromen de bezoekers weer terug naar het hoofdpodium. Luid Hazes zingend... Dat wel.

Headliner Borsato is slecht bij stem, moet uithalen aan hem voorbij laten schieten en vraagt meer en meer van het publiek. Als hij de reden uitlegt: een staande ovatie. ,,Ik heb vandaag mijn schoonmoeder begraven. De afgelopen weken waren lood en loodzwaar. Gelukkig zijn we geen robots maar mensen. Het zingen gaat me vandaag iets moeilijker af dan normaal. Maar wil er een mooie avond voor jullie van maken en we gaan net zo lang door tot ik niet meer kan!"

Borsato is zichtbaar emotioneel tijdens het optreden deze woensdagavond in Hellendoorn. Dankbaar dat het publiek hem omarmt. ,,Zelden heb ik een publiek meegemaakt dat zó sportief reageert op het feit dat ik mijn stem aan het kwijtraken ben haha!"

Volwaardig festival

Mede dankzij het heerlijke weer kan de organisatie terugkijken op een geslaagde festivaldag. Met Onder aan de Berg heeft de regio er weer een volwaardig festival bij, zo aan de vooravond van al die andere festivals.