Gevonden 'granaat' bij ijsfabriek Hellendoorn blijkt kanonskogel

Politie pareert kritiek op gebruik van heli om fietsendief te pakken

3 juli De politie Hellendoorn geeft via Facebook een reactie op de ophef die zondagavond ontstond rondom de inzet van een politiehelikopter bij het opsporen van een fietsendief in Nijverdal. Veel mensen op sociale media waren verbaasd over het feit dat voor een relatief klein incident een helikopter werd ingezet.