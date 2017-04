Het mysterie van de eenzame partytent langs N35

Patrick van der Burg, woordvoerder van de firma BAM, kan duidelijkheid verschaffen. De tent is er namelijk door zijn bedrijf neergezet. ,,Hij staat boven een straatkast, een mini-telecomhuisje. We zijn in die regio bezig met de aanleg van een glasvezelnetwerk. En het klopt dat hij er al zeker een half jaar staat. We hebben hem er neergezet omdat er soms een hele dag een monteur moet zitten voor meetwerkzaamheden en als je dat dan in de regen zou moeten doen, da's geen pretje. Ik schat dat we er nog een week of 4 bezig zijn en dan verdwijnt te tent ook''. Ook bij een soortgelijk project in Hellendoorn staat zo'n tent boven de kast. Niet voor de veiligheid van de bekabeling , maar uitsluitend voor het werkcomfort.