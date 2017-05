Niet iedereen blij met actie gratis toegang Onder Aan de Berg Hellendoorn

Met name de laatste actie roept gemengde gevoelens op bij bezoekers, blijkt onder meer op Facebook. „We krijgen zowel positieve als negatieve reacties op de actie", zegt Frank Satink van Ev'Hands. Gemopper is er vooral van bezoekers die maanden geleden een kaartje in de voorverkoop hebben gekocht, maar niemand mee willen nemen. Die betalen gewoon de volle mep van ongeveer veertig euro per kaart en hoeven niet te rekenen op compensatie, zo staat te lezen op de website van het evenement dat dit jaar voor het eerst plaatsheeft op het Dauwpopterrein.

Geen geld terug

„We kunnen er niet aan beginnen om al die mensen het geld terug te geven. Als er in de winkel de ene dag niet en de andere dag wel een aanbieding is, breng je het product meestal ook niet terug", zegt Satink. „De actie van Jupiler is er puur op gericht dat er bezoekers naar het festival komen die anders vanwege de voetbalwedstrijd thuis waren gebleven om de wedstrijd op televisie te bekijken. Of de mensen wiens vriend of vriendin anders zouden zijn thuisgebleven."