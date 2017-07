Onbekende laat natte kleding achter na duik in bubbelbad in Nijverdal

Ineens een vreemd t-shirt, boxershort en sokken in de garage zien hangen. Dit overkwam een gezin in Nijverdal maandagochtend. Het gezin had 's nachts bezoek gehad van een wildvreemd persoon, die een nachtelijke plons had gemaakt in een hot tub aan de Eversbergweg.