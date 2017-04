Typhoon lonkt naar het stille Herxen

Geen kerk, slager of bakker. Enkel natuur en rust. ,,In Herxen is helemaal niets’’, zegt voorzitter Fred Dalhuisen van Stichting Dorpshuis lachend. Het zou volgens hem de reden kunnen zijn waarom de Zwolse rapper Typhoon naar Herxen wil verhuizen. ,,Natuur en ruimte. Wat wil je meer? Het is hier geweldig mooi op een steenworp van Zwolle.’’

Volledig scherm De veelbesproken boerderij in Herxen © Gerard Vrakking

Dat hij zocht naar een boerderijtje is volgens zijn manager al langer bekend. Zelf geeft Glenn de Randamie, alias Typhoon, geen ruchtbaarheid aan een mogelijke verhuizing van Zwolle naar buurtschap Herxen in Olst-Wijhe. Toch weet iedereen in het dorp wie ‘die ene boerderij’ heeft gekocht. ,,Het finale-contract is nog niet getekend’’, beklemtoont Typhoon. ,,Dat kan nog maanden duren. Het heeft geen haast.’’

Herxen heeft een dorpshuis, Herxer Marke, en dat is het. Geen slager, geen bakker en geen kerk. ,,Daarvoor gaan we naar Wijhe of Zwolle. We hebben goede verbindingswegen’’, stelt een glimlachende Dalhuisen. Muzikaal valt er weinig te beleven in de rustige plaats aan de IJssel. Deze heeft wel een eigen evenementencommissie. Juni is met een beachvolleybal toernooi en het ‘Herxer Feest’ de drukste maand.

Klein maar gezellig

,,Op het Herxer Feest komen zeker driehonderd (oud-)Herxenaren en familieleden. Klein, maar gezellig, zoals alles hier’’, aldus Dalhuisen. Beheerder Carien van der Steege van het dorpshuis zou het wel leuk vinden als de Zwolse rapper zijn ‘kop in de tent’ steekt. ,,Maar niets hoeft.’’ Zij weet dat het dorp enkele stokoude families huisvest, maar nieuwkomers worden volgens haar makkelijk in de gemeenschap opgenomen.

Typhoon zou volgens Dalhuizen de eerste bekende Nederlander van het dorp zijn. ,,Wij zullen hem met rust laten. Hij is natuurlijk van harte welkom om een bakkie of biertje te drinken in ons dorpshuis, tevens onze bruine kroeg.’’ Van der Steege bevestigt: ,,Wij gaan echt niet met een fotocamera op de stoep staan. Waarschijnlijk is hij in de stad meer bijzonder dan hij hier is.’’

Andere wereld