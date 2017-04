E-paper weer beschikbaar na storing

Parkeerdruk Hanzeland Zwolle groeit door politiecentrum

5:30 Het nieuwe Politiedienstencentrum aan de Hanzelaan in Zwolle is nog maar net open of er wordt al geklaagd over gebrek aan parkeerruimte. Door de komst van het dienstencentrum telt Zwolle ineens zo'n 800 arbeidsplaatsen extra.