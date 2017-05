Geen problemen door zwaar nachtelijk onweer

De zware onweersbuien die in de nacht van zaterdag op zondag over Oost-Nederland trokken, hebben voor weinig overlast gezorgd.

In Heerde moest de brandweer naar de Stokveldseweg, waar een tak van een boom was gewaaid. Verder had de politie in Gelderland geen noemenswaardige meldingen. In Overijssel was de politie vanochtend onbereikbaar, maar volgens P2000, het alarmeringssysteem van de hulpdiensten, is zware overlast ook in die provincie uitgebleven.

Code geel

Het KNMI had vanochtend voor een groot deel van Nederland code geel afgegeven vanwege onweersbuien die over het land trekken. ,,Kans op blikseminslag, hagel en windstoten'', meldde het KNMI.

De buien begonnen vroeg in de ochtend in het midden van het land en groeiden snel uit tot flinke onweersbuien. Op sommige plaatsen viel in korte tijd 18 millimeter regen, meldt Weeronline.