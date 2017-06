Kritiek op politieaanpak psychoten

De manier waarop de politie mensen met psychoses aanpakt, leidt onnodig tot escalaties, volgens stichting Focus, die zicht ontfermt over deze doelgroep. Afgelopen week werd een verwarde man in Nunspeet nog met veel tamtam van het dak van een woning gehaald. De man verkeerde mogelijk in een psychose. Ervaringsdeskundigen van de Zwolse stichting geven voorlichting op de Politieacademie en vergroten zo de kennis van (toekomstige) politieagenten.

Uitschakelen

Met enige regelmaat rukken hulpdiensten uit vanwege een 'verward persoon'. ,,Vaak is dan niet gelijk in te schatten wat er met die persoon aan de hand is. Het gaat er in eerste instantie om de 'dader' zo snel mogelijk uit te schakelen", zegt Sigrid Passchier-Mulder van de Politieacademie.

,,Staat iemand met een mes of een pistool te zwaaien, dan is er al helemaal geen tijd een inschatting te maken over bijvoorbeeld een psychose."

Inschatting

Juist een verkeerde inschatting kan een situatie onnodig laten escaleren, stelt beleidsmedewerker Miguel Peres dos Santos van stichting Focus. ,,In gevaarlijke situaties moet de politie hard optreden. Onbetwist. Maar het zou soms beter zijn juist minder hardhandig te werk te gaan. Door onwetendheid of een verkeerde inschatting gebeurt dat dan niet", zegt Peres dos Santos.

Bijscholing

Sinds drie jaar geven (oud-) cliënten van Focus met een psychosociale kwetsbaarheid voorlichting op de Politieacademie in Apeldoorn. Aan kadetten, maar ook tijdens bijscholing van agenten die al langer in het vak zitten.

,,Aan de beoordelingsformulieren die we achteraf krijgen, zie ik dat er nog heel veel onduidelijkheid is over psychoses. De voorlichting wordt door kadetten en agenten die bijscholing krijgen gezien als een eye-opener. Op deze manier helpen wij om hulpdiensten beter met onze doelgroep te leren omgaan."

Zwollenaar Pieter (*) is een van de mensen die namens Focus voorlichting geeft. Hij kwam een paar jaar geleden zelf in een psychose terecht. Ogenschijnlijk uit het niets kreeg hij te maken met hallucinaties en waanideeën. Toen hij mensen intimideerde in een bedrijf moest de politie er aan te pas komen. Pieter gaf zich niet zomaar over. ,,Ze spoten met pepperspray in mijn ogen, maar dat deed me op dat moment ook helemaal niets. Uiteindelijk kwam er versterking en hebben ze me met het nodige geweld wel mee kunnen nemen", blikt de Zwollenaar terug.

Inmiddels gaat het weer goed met Pieter. Hij gebruikt zijn eigen ervaring om de kennis bij agenten te vergroten. ,,Toen ik las over de man die in Nunspeet op het dak zat, dacht ik gelijk: dat zou wel eens om een psychose kunnen gaan en de politie pakt het niet goed aan. Dat hebben ze met mij ook niet goed gedaan. Ik werd in de cel gezet. Ze dachten dat ik harddrugs had gebruikt, ook al ontkende ik dat tijdens een helder moment. In de cel werd mijn situatie alleen maar erger. Ik dacht dat ik in een soort voorportaal van de hel zat."

Volledig scherm © Jan Leening

Drugs

Pieter verwondde zichzelf en werd naar het ziekenhuis gebracht. ,,Ook daar sloeg niemand aan op een mogelijke psychose. Misschien wel omdat de agenten ervan uit gingen dat ik aan de drugs zat en ze dat ook aan de artsen hebben verteld. Het enige dat ik nog weet uit het ziekenhuis is dat sommige agenten rode ogen hadden. Dat waren de slechteriken. Anderen hadden dat niet. Zij waren de enigen die me tot bedaren konden brengen. Dat kregen ze zelf ook in de gaten. Gelukkig." Na de medische behandeling zat Pieter alsnog twee dagen in de cel, tot een hulpverlener hem min of meer bij toeval zag en in de gaten kreeg dat het niet om een trippende drugsgebruiker ging. De Zwollenaar belandde bij de crisisopvang van Dimence en raakte met hulp uit zijn psychose.

Peres dos Santos van Focus noemt Pieters verhaal een 'mooi voorbeeld'. ,,We krijgen signalen dat dit soort situaties zich vaker voordoet. Het zou fijn zijn als er onmiddellijk een koppeling is met de geestelijke gezondheidszorg. Geloof me, iemand krijgt echt geen zorg in een politiecel."

Cel

De man die vorige week in Nunspeet na uren van het dak werd gehaald, heeft drie dagen in de cel gezeten. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland geeft aan dat bij verwarde personen wel direct de ggz-crisisdienst wordt ingeseind. Hij staaft de lezing van de Politieacademie dat niet direct door agenten een juiste inschatting kan worden gemaakt. ,,De eerste prioriteit is het wegnemen van de gevaarzetting."