Landjepik? ‘Die schuur stond er al’

Het zal je maar gebeuren: staat er al sinds mensenheugenis een schuur op je erf en dan krijg je ineens een brief van de gemeente dat je landjepik hebt gepleegd. Met de keuze de portemonnee te trekken of de slopershamer er in te zetten en de grond terug te geven.

Steeds meer mensen krijgen er mee te maken: beschuldiging van landjepik door gemeenten die de openbare ruimte op orde proberen te brengen. Vorige week overkwam het een tiental bewoners van de Kalverhekkenweg, een straatje aan de rand van de binnenstad van Kampen. Die zijn geschrokken en boos.

,,Ik heb dit huis in 2000 toch zeker niet gekocht om nu een deel te kunnen afbreken’’, fulmineert Rob Vischschraper. ,,Als het nou ging om een beetje snippergroen zou ik het nog snappen, maar ik heb dit zo gekocht. Die schuur stond er al.’’

Aftikken

De laatste meter van zijn schuur zou op gemeentegrond staan. Of Vischschraper voor die 4 vierkante meter maar even 750 euro wil aftikken. Want de grondprijs is weliswaar 75 euro per vierkante meter, maar de gemeente hanteert het tienvoudige als minimum. ,,Ik schrok me wezenloos. Dat ga ik echt niet doen, absoluut niet.’’

In het gangetje achter de woningen staan alle schuttingen en bouwsels keurig op dezelfde rooilijn. Daaronder ook de rokerij van de slagerij, die vroeger naast Vischschraper was gevestigd. ,,Die staat er misschien al wel honderd jaar. De lijn die de gemeente hanteert, klopt volgens mij helemaal niet.’’

Rechter

Buurman Egbert Stalknecht, die zich 7 vierkante meter zou hebben toegeëigend, is ook van plan zich desnoods tot aan de rechter te verzetten. De oud-ondernemer heeft vaker met juridische bijltjes gehakt en denkt zich met succes te kunnen beroepen op verjaring.

Dat zou wel eens voor veel van zijn buren kunnen gelden, denkt hij. ,,Daar is voldoende jurisprudentie over. Als je te goeder trouw grond in bezit hebt genomen, dan is de verjaringstermijn 10 jaar, als je dat te kwader trouw deed 20 jaar. Ik heb mijn huis in 1996 gekocht. Toen stond de schuur zelfs nog wat verder naar achteren. De nieuwe heb ik vier jaar geleden verder naar voren gezet.’’

Gaten

Stalknecht vermoedt dat de gemeente probeert met de verkoop de gaten in de begroting te dichten. ,,Ze willen die grond helemaal niet terug, want ze kunnen er niks mee. Kampen heeft allemaal tegenvallers door problemen met de bouw van een parkeergarage op gifgrond en tekorten op de Hanzedagen. In totaal is er 25.000 vierkante meter snippergroen. Die denken gewoon: als de helft betaalt, is dat toch weer mooi ruim een miljoen euro. Als ze zich zo probeert te verrijken, is dat geen goede toepassing van bestuursrecht.’’

Geldnood

Geen sprake van dat de gemeente dit doet uit geldnood, reageert woordvoerster Marion van Marle. ,,We zijn hiermee al in 2014 begonnen. Toen wisten we nog niet van die problemen.’’

In totaal krijgen alleen al in Kampen 850 huizenbezitters de kans grond te kopen. In november vorig jaar stond de teller op 112 verkooptransacties, in totaal 5.174 vierkante meter. In 18 gevallen werd de grond teruggegeven. Tot dusver deden 34 eigenaren met succes een beroep op verjaring.

De verkoopactie loopt nog tot 2019. Dit jaar is onder meer de Kamper binnenstad aan de beurt. ,,Hoe het precies zit, blijkt niet altijd uit de stukken’’, aldus Van Marle, die daarom de boze bewoners uitnodigt contact op te nemen.

Volledig scherm Het steegje achter de woningen/schuren aan de Kalverhekkenweg in Kampen. Bewoners zouden hun schuurtjes moeten afbreken als ze de grond van de gemeente niet kopen. Het gebouwtje, met schoorsteen, is de voormalige rokerij van een slagerij op nummer 20. Die stond er voor de oorlog al. © Freddy Schinkel ,,Deze actie is ook bedoeld om duidelijkheid te krijgen. Als mensen kunnen aantonen dat een situatie al heel lang bestaat, kunnen ze inderdaad een beroep doen op verjaring. Dat is al vaker gebeurd en daar doen we niet moeilijk over.”

Satellietfoto

,,Doordat satellietfoto’s kunnen worden gekoppeld aan kadastrale kaarten is het illegaal in bezit nemen van openbare grond veel makkelijker op te sporen”, zegt mr. Wiert Leistra. Zijn kantoor LiebregtsLeistra Advocaten in Nijmegen staat zowel gemeenten als burgers bij in zaken waarin het eigendom op grond van verjaring wordt geclaimd. Vaak komt het volgens Leistra niet tot een rechtszaak omdat acht van de tien keer na overleg wordt geschikt. Desondanks worden volgens hem jaarlijks zo’n 100 uitspraken gepubliceerd.

,,Een gemeente trekt bij een beroep op verjaring vaak aan het kortste eind”, zegt de in bestuursrecht gespecialiseerde advocate mr. Jacolien van den Bergh van Dommerholt Advocaten in Zwolle. Vooral als gemeenten zelf te lang hebben gewacht met ingrijpen.

Als burgers niet konden weten dat zij gemeentelijke grond in gebruik hebben dan zijn ze te goeder trouw en geldt volgens Van den Bergh een verjaringstermijn van 10 jaar. Hadden ze het wel kunnen weten, bijvoorbeeld uit kadastrale gegevens bij een taxatierapport of verkoopakte, dan geldt een verjaringstermijn van 20 jaar.