Politie Oost-Nederland te vaak te laat bij spoedgevallen

De politie is bij noodgevallen te vaak te laat ter plaatse. De norm om in negentig procent van de spoedgevallen binnen vijftien minuten aanwezig te zijn wordt in geen enkele gemeente in deze regio gehaald. In de eenheid Oost-Nederland is de politie bij 16 procent van de spoedgevallen te laat. Landelijk is dat cijfer hetzelfde.

Politievakbond ACP noemt de situatie ‘onacceptabel’. ,,Als de politie in noodsituaties te laat komt, brengt dat grote risico’s voor burgers met zich mee. Dit komt puur doordat er te weinig operationele capaciteit is. De politieteams zijn onderbezet.” Volgens de ACP zijn er twee mogelijke oplossingen: of er komen fors meer agenten bij, of het takenpakket van de politie wordt drastisch ingeperkt. ,,Deze situatie is voor niemand goed, ook niet voor de politie zelf.”

Tevreden

Hoewel de norm niet wordt gehaald, is politiechef Arjan Mengerink – binnen de eenheid Oost-Nederland verantwoordelijk voor de reactietijden – redelijk tevreden. ,,De cijfers zijn wat vertekend. Als bijvoorbeeld een ambulance eerder bij een ongeval aankomt, krijgt de politieauto die onderweg is opdracht om sirene en zwaailicht uit te doen en met gewone snelheid verder te rijden. Hierdoor komen ze later aan en die tijd wordt wél in de statistieken meegenomen.”

Putten