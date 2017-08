En wat doen wij? We denken aan de keren dat we er zelf liepen, tijdens een citytrip of een zonvakantie. Even een dagje naar Barcelona; naar het strand lopen, Park Guell bekijken, de Sagrada Familia. En even naar de Ramblas, gewoon, omdat het zo’n toeristisch icoon is. En we denken aan al die andere keren dat we in wereldsteden op toeristische plekken stonden. Bij de Trevifontein in Rome, bij de Brandenburger Tor in Berlijn, bij het Louvre in Parijs. Hoe je daar voorheen kon staan en gewoon kon genieten van de omgeving. En hoe je nu bewust of onbewust toch even kijkt hoe je kunt vluchten. Wat je kunt doen tegen witte busjes.