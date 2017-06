Standbeeld

SGP boos over aantasting zondagsrust tijdens Hanzedagen

9 juni De SGP-fractie in de gemeenteraad van Kampen is boos over de aantasting van de zondagsrust tijdens de internationale Hanzedagen. Volgens raadslid Sijmen Nentjes kunnen kerkgangers op de afsluitende (zon)dag van het evenement hun eigen kerk niet eens bereiken en moet voor het houden van diensten worden uitgeweken naar alternatieve locaties.