Vertrouwen in politie in gevaar door getreuzel rondom aangiftes

Dat stellen de Nederlandse Politiebond en politievakbond ACP. Onacceptabel, vindt Politiebond-voorzitter Jan Struijs, die spreekt van een ‘zeer verontrustende’ situatie. Hoewel exacte cijfers ontbreken is volgens Struijs duidelijk dat burgers ‘veel te vaak dagen moeten wachten voordat zij aangifte kunnen doen’. ,,Dat is funest voor het vertrouwen in de politie. Het gaat burgers flink irriteren als ze een week geduld moeten hebben om aangifte te kunnen doen.”

Lang wachten

Afgelopen zaterdagnacht werd een 16-jarig meisje in Apeldoorn ernstig mishandeld. Toen haar vader aangifte wilde doen, kon hij aanvankelijk pas zes dagen later bij de politie terecht. De 22-jarige Kevin Holman, eveneens uit Apeldoorn, overkwam vorig maand hetzelfde. Hij werd in elkaar geslagen, belandde zwaargewond in het ziekenhuis maar moest negen dagen wachten voor de politie tijd had om zijn aangifte op te nemen en een onderzoek te starten.