Voorbijgangers sleuren bewusteloze chauffeur (68) uit Ruurlo uit brandende truck

Het is de schrik van ieder kind. Te horen krijgen dat je vader of moeder een ongeluk heeft gehad. Het overkwam Leo Peters (50) uit Ruurlo. Zijn vader raakte maandag gewond bij een verkeersongeluk op de Borculoseweg in Neede. Omstanders wisten de bewusteloze vader uit zijn brandende vrachtwagen te redden.

De 68-jarige Henk Peters rijdt maandag aan het eind van de ochtend met zijn vrachtwagen over de Borculoseweg bij Neede toen het enorm misging. De geel-blauwe vrachtwagen van het klein familiebedrijf van vader en zoon uit Ruurlo raakt door nog onbekende oorzaak van de weg en komt op zijn zijkant terecht op het naastgelegen fietspad.

Ontploffingsgevaar

Jessica Cox uit Haaksbergen rijdt op dat moment vlak achter de vrachtwagen. ,,Ik denk dat er twee auto's tussen mij en de truck zaten en opeens zie ik die vrachtwagen in de berm raken en omslaan.'' De 33-jarige verpleegster stopt, stapt uit. Ze ziet een wijkagent die daar toevallig reed al bij de vrachtwagen staan om de chauffeur te redden. De 68-jarige Peters is niet aanspreekbaar en de vrachtwagen staat op dat moment in lichterlaaie. Er stroomt vloeistof uit het voertuig en de tijd dringt. ,,Ik dacht dat op dat moment iets ging ontploffen. Samen met nog een aantal omstanders hebben wij de voorruit proberen in te schoppen, maar dat lukte niet. Op een gegeven raakte de ruit los en kon je die naar voren trekken,'' zegt de Haaksbergse. De wijkagent en twee andere mannen slepen de chauffeur uit de cabine en leggen hem verderop neer. De redding is geslaagd. Niet veel later vindt er een kleine ontploffing plaats bij de laadbak van de vrachtwagen.

Shock

De vrachtwagenchauffeur komt langs de Borculoseweg bij bewustzijn. Verpleegster Cox vraagt hem hoe het gaat. Peters is in shock, maar weet toch het nummer van zijn zoon door te geven. De alerte wijkagent had de hulpdiensten al gealarmeerd. De brandweer is snel ter plaatse en blust de brand.

Enkele minuten later krijgt zoon Leo telefoon. De transportondernemer en daarnaast vrijwilliger bij de lokale brandweer, ziet dat een brandweercollega belt en neemt op. ,,Toen ik hoorde dat het om mijn vader ging ben ik gelijk met enige gecontroleerde spoed naar het ongeluk gereden", vertelt Peters die al 31 jaar brandweerman in Ruurlo is. De politie neemt de telefoon van vader Henk mee, misschien had 'ie er tijdens het rijden mee gebeld. ,,Hij wist mij nog te vertellen dat zijn telefoon op het dashboard lag toen het ongeluk gebeurde. Bellen achter het stuur kan de oorzaak dus niet zijn geweest,'' zegt de 50-jarige Ruurloër.

