Bier, Barbecue en watersport: dit weekend kun je vast oefenen voor de zomer

Kijken bij het brouwen van een biertje, een hapje halen bij een foodtruck in Zwolle of de watersport beleven in Harderwijk. Het zijn zomaar drie activiteiten die dit weekeinde in onze regio te doen zijn. Het blijft bewolkt met een spatje regen, dus trek de lentejas aan voor de weekendactiviteiten die de Stentor voor je op een rij heeft gezet.

Bierliefhebbers opgelet: deze regio brouwt mee met brouwerijdagen

Volledig scherm Bierbrouwerij Mommeriete in Gramsbergen © Frank Uijlenbroek lokale bierbrouwers in de regio openen zaterdag en/of zondag op de Nederlandse Brouwerijdagen hun deuren voor het publiek. De brouwerijen stellen dit weekeinde hun bierbrouwerij, proeflokaal en eventueel andere ruimtes open. Er worden onder meer brouwdemonstraties, proeverijen en presentaties gegeven om het publiek te informeren over de mooie bieren en grote variëteit aan smaken die in Nederland gebrouwen worden. In onze regio zijn zaterdag de Vechtdal Brouwerij in Dalfsen (10.00 – 16.00 uur) en de Burg Bier Brouwerij in Ermelo open. Op zondag kun je een bezoek brengen aan Bierbrouwerij De Pauw in Ommen (12.00 – 18.00 uur) en Bierbrouwerij Mommeriete in Gramsbergen. DAVO Bieren Stadsbrouwerij & Proeflokaal in Deventer en Stadsbrouwerij Cambrinus in Zutphen zijn zowel zaterdag als zondag geopend.

Eten en drinken op Outdoor Food Festival in Zwolle

Voor de deur van Pistache aan Het Eiland in Zwolle wordt zaterdag de tweede editie van het Outdoor Food Festival gehouden. Op dit feest zijn allerlei gerechtjes en drankjes te krijgen bij foodtrucks. Daarnaast is er muziek van deejays Hans Stroeve en Jaap Brienen. De ideale plek om andere mensen te ontmoeten, zo zegt de organisatie. Het Outdoor Food Festival is van 14.00 tot 21.00 uur. Kun je zaterdag niet? Dan is er op zondag 3 september een nieuw Outdoor Food Festival.

Dag van de Watersport in Harderwijk

Volledig scherm © anp De watersportverenigingen in Harderwijk hebben de hoofden bij elkaar gestoken voor een mooi dagvullend programma voor de Dag van de Watersport die zaterdag wordt gehouden. Op deze dag, om de watersport te promoten, kunnen bezoekers echte zeemansknopen leren leggen, sloeproeien op het Wolderwijd, een duikdemonstratie volgen en mooie boten bekijken. Ook voor de jongste bezoekers is er van alles te doen, want waterscouting Tjerk Hiddes heeft allerlei spelletjes uitgezet op het water. De Dag van de Watersport wordt in Harderwijk van 10.00 tot 16.00 uur gehouden bij het Stadsstrand Harderwijk aan de Hogebrug 10. Toegang is gratis.

Franse sfeer ervaren kan op NK Petanque Doubletten in Deventer

Volledig scherm © FOTO HISSINK Jeu de Boules-verening DBC Karrodeux in Deventer houdt zaterdag en zondag het Nederlands Kampioenschap Petanque Doubletten voor dames, heren en jeugd. De club heeft het NK binnengehaald en houdt het op Sportpark Borgele aan de Bredenhorst 189. Hier worden zo’n 100 teams verwacht, want Pentanque Doubletten is een teamsport. Het NK wordt zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur gehouden.

Exclusief concert van Wibi Soerjadi in Apeldoorn

Pianist en componist Wibi Soerjadi geeft zaterdag een exclusief concert in het Fletcher Hotel in Apeldoorn. Soerjadi speelt in Apeldoorn een concert van twee keer 30 minuten vanaf 20:30. Er zijn slechts 200 plekken beschikbaar. Kaarten voor het concert zijn vanaf 39 euro verkrijgbaar en kunnen besteld worden via www.fletcherevents.nl of telefonisch via 055-3554555. Na afloop is er een ‘meet and greet’ en een signeersessie.

Wandelen in de voetsporen van Henric de Crane in Kuinre

In het Kuinderbos op de grens van de Noordoostpolder en Kuinre wordt zaterdag de Cranespoor Wandeltocht, een loop in de voetsporen van Henric de Crane, gehouden. Henric de Crane was een roofridder die zich vanaf 1196 in Kuinre en omgeving in gevechten met onder meer de troepen uit Friesland liet gelden. De Cranespoor Wandeltocht gaat langs plekken waar De Crane zich ooit ophield Starten kan vanaf 7.00 uur vanaf MFA De Botter aan de Burchtstraat 3 in Kuinre. Deelname is 7 euro.

Kunstenaars en hobbyisten tonen hun werk op Kunstzinnige Zuidwijken in Zutphen

Kunstenaars en hobbyisten laten zondag hun werk zien tijdens Kunstzinnige Zuidwijken in Zutphen. Dat evenement wordt gehouden in de Buurtbongerd van de wijk Zuidwijken, aan de Harenbergerweg tegenover dierenweide Zwanenvlot. De kunst en hobbyartikelen zijn niet alleen te zien, maar ook te koop. Het gaat onder meer om schilderijen, keramiek, hout, textiel en wol. Daarnaast zijn er workshops, er klinkt muziek van Fluitekruid en Gimble en er worden gedichten voorgelezen. Kunstzinnige Zuidwijken is van 11.00 tot 16.00 uur.

Omnomnom: De Smaak van Deventer

De Smaak van Deventer: dat is zondag een culinair evenement om je vingers bij af te likken. Restaurateurs, traiteurs, wijnspecialisten en smaakmakers uit Deventer halen alles uit de kast om hun kwaliteiten te tonen. Samen hebben ze een gemeenschappelijk doel: mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de beste restaurants van Deventer. De prijzen van de gerechten zijn betaalbaar waardoor de bezoekers overal aan kunnen schuiven om te proeven van alles dat er wordt bereid. Het evenement vindt plaats in de kazernetuin van de Boreelkazerne aan de Houtmarkt en duurt van 12.00 tot 21.00 uur.

Volledig scherm De smaak van Deventer © FOTO HISSINK

Vondsten uit grafheuvels te zien in Vaassen

In het bouwhuis van kasteel Cannenburch in Vaassen zijn zaterdag en zondag vondsten uit Veluwse grafheuvels te zien in de tentoonstelling ‘Gelderse Grafheuvels’. Op de Veluwe liggen zo’n 700 grafheuvels, archeologische monumenten uit de prehistorie en tegelijkertijd schatkamers. Het is een expositie die ontstaan is door een samenwerking tussen de gemeente Epe en het Rijksmuseum van de Oudheden in Leiden. ‘Gelderse Grafheuvels’ is van 11.00 tot 17.00 uur te bekijken in het bouwhuis aan het Van Rossumplein 4. Toegang is 9,50 euro.

‘Verfestivalisering’ van de samenleving in beeld in Deventer