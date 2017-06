27 ouderen dupe van babbeltruc

Dat bleek woensdag tijdens een regiezitting in de strafzaak tegen Robert T. De man zou van oktober vorig jaar tot januari dit jaar 27 slachtoffers hebben gemaakt. De mannen en vrouwen die hij al dan niet poogde hun bankpas en pincode te ontfutselen zijn veelal bejaard. Twee van de aangevers uit Beekbergen zijn 87 en 79 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie maakte T. misbruik van hun hoge leeftijd en vertrouwen en bracht hij ze in verwarring door ze te intimideren. Aanvankelijk had het OM 26 aangevers getraceerd, maar woensdag bleek dat zich nog een benadeelde had gemeld. De politie wist deze te achterhalen door de gebelde nummers via de telefoon van T. na te gaan. Het OM belegt binnenkort een bijeenkomst voor alle aangevers om ze op de hoogte te stellen van de vorderingen in de strafzaak. Het OM wilde de zaak in een middag in juli behandelen maar met zoveel benadeelden vreesde de advocaat van T. dat eerder anderhalve dag nodig zal zijn.