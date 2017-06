7euro schuld: 40 euro boete

Het verhaal in het kort; Hoogeweg kreeg een rekening voor de afvalstoffen van de gemeente, maar vergat die te betalen. Daarop kreeg hij een herinnering, waarbij het bedrag al was verhoogd met zeven euro herinneringskosten. Hoogeweg betaalde het gevraagde bedrag, maar vergat de zeven euro extra kosten over te maken. ,,Ik vond de brief ook niet erg duidelijk.'' Met als gevolg; een aanmaning van 40 euro en dus een totale rekening van 47 euro.

Ranzig

Geen goed woord heeft Hogeweg over voor de handelswijze van de gemeente die volgens hem 'zakelijker is dan de meest ranzige financiële organisatie.' Om het geld gaat het hem niet legt hij uit. ,,Ik verbaas me erover dat de gemeente zo'n beleid wil voeren naar de eigen burgers, ik vraag me af of dit formeel wel mag.'' Het antwoord op die vraag weet gemeentewoordvoerder Bertil van Kolthoorn wel; ja, het mag. ,,Bij belastingen gelden 2 wetten; de invorderingswet en de kostenwet. Daarin is geregeld dat bij de invordering van belastingen vaste kosten in rekening worden gebracht. Dat is niet iets wat lokaal is geregeld, dat is gewoon gebaseerd op landelijke wetgeving.''