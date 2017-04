Aantal bijtincidenten stijgt: straat voor honden steeds gevaarlijker

Alleen al in Kampen vonden in een half jaar tijd vier ernstige incidenten plaats, waarvan twee keer met fatale afloop. Het gevaar schuilt in de oplettendheid van de baasjes, weet Hergers. ,,Vaak hebben zij een roze bril op en denken dat het mogelijk is om pitbull-achtigen en staffords te leren spelen. Maar van origine zijn het vechthonden, dat is genetisch vastgelegd. Andere honden worden als prooi benaderd. Het zijn geen leuke honden voor speelveldjes", is de ervaring van de agente.