Agent Gerben van Assen vermoedt dat kat opzettelijk in het water is gegooid

"In het algemeen betekent het water ingaan dat je een groter risico dan normaal neemt, daar moet je goed over nadenken. Was deze kat in de IJssel gevallen, dan was ik er 'no way' achteraan gegaan." Vrijdagnacht nam hij de natte voeten wel voor lief toen hij een kat het water in hoorde plonzen. "Ter hoogte van de Meeuwenbrug staat het water van de Burgel ongeveer kniediep. Dat is te overzien", relativeert hij de reddingsactie.

Schreeuwen

Het waren Christiaan Wilderdijk en zijn vriendin Daisy Altena die de kat in nood rond 2.30 uur als eersten opmerkten. "Die kat was echt aan het schreeuwen, zielig om te horen gewoon", zegt Wilderdijk. Hij was met Daisy op Pokémonjacht, maar trof dus een dier dat hulp nodig had. "We dachten eerst dat ze in een auto zat, maar kwamen er later achter dat het gejank van onder de brug kwam. Toevallig kwam toen een politiebusje langs, dat we konden laten stoppen. Als ik had geweten dat het water daar zo ondiep was, was ik misschien zelf wel eerder het water in gegaan."

Ladder

Met behulp van een ladder en een paar laarzen aan zijn voeten - vooral ter bescherming tegen glas en andere scherpe voorwerpen op de bodem van de gracht - wist agent Van Assen het dier in veiligheid te brengen. Hij is er vrijwel zeker van dat de kat moedwillig in zijn benarde positie is gebracht. Het meest logisch is volgens hem dat ze vanaf de brug het water in is gegooid. "Ze kan zich daarna op eigen kracht naar de pijler hebben gesleept, maar viel vervolgens toch weer het water in. Toen ik in het water stond, kwam ze gelijk op me af. Alsof ze wist dat ze het alleen niet zou redden."

Verdwenen

Eenmaal op het droge nam het dier meteen de benen. "Geen idee hoe het nu met haar gaat. Dikke kans dat ze in de buurt woont en dat de eigenaren helemaal niet weten dat ze in zo'n benarde situatie is geweest."