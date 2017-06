Auto ramt schutting, voormalig wethouder Ekker komt met de schrik vrij

Martin Ekker, voormalig wethouder van de gemeente Kampen, is heel blij dat hij na kan vertellen wat hem maandagavond overkwam. Terwijl hij in zijn tuin bezig was reed een auto met flinke vaart een deel van de schutting rond zijn tuin aan flarden. De rondvliegende brokstukken hout en beton raakten Ekker net niet. ,,Het had heel anders kunnen aflopen".

Maandagavond rond 20.45 uur was Ekker in zijn tuin aan het werk op een meter of 10 á 20 van de schutting toen hij ineens opgeschrikt werd door een harde klap. Vlak daarna vlogen stukken hout door de lucht. Maar ook delen van de betonnen bevestigingspalen van de schutting. Als door een wonder werd hij er niet door geraakt.

Volledig scherm De IJsseldijk tussen de woning van Ekkel (rechts) en de Bed&Breakfast van Den Ouden (links) © Google Streetview De ravage werd veroorzaakt door een auto die met volle vaart tegen de schutting was aangereden. Daarna sloeg de automobilist op de vlucht met de beschadigde auto. Maar nog voor de gealarmeerde politie ter plaatse was, kwam de jonge automobilist op zijn scooter terug naar de familie Ekker. Samen met de jongens die ook bij hem in de auto zaten. En zijn ouders. ,,Hij heeft zijn verhaal gedaan en alles is netjes opgelost" aldus Ekker over de politieaangifte. Als oorzaak had de jonge man opgegeven dat hij de grip op de pedalen was kwijtgeraakt omdat hij slippers aan had gehad achter het stuur. Daardoor had hij de macht over het stuur verloren.

Verboden

De familie Ekker woont in een huis aan de Omloop vlakbij de molen. Hun tuin grenst aan de IJsseldijk. Auto's mogen geen gebruik maken van dit stuk van de IJsseldijk. De enige uitzondering geldt voor het laden en lossen van boten. Voor wandelaars en fietsers is het een populaire manier om bij het IJsselstrandje te komen. De automobilist die de schutting verwoestte had daar ook niet mogen rijden. Ekker: ,,Het was toevallig heel rustig toen het gebeurde. Een half uur daarvoor was het nog heel druk op de dijk. Je moet er niet aan denken hoe het dan had af kunnen lopen".

Buurman

Het clandestiene gebruik van de IJsseldijk is veel buurtbewoners een doorn in het oog. Ook buurman Ernst den Ouden spreekt van gevaarlijke situaties voor al de wandelaars en fietsende ouders met hun kinderen. Den Ouden, eigenaar van de Bed&Breakfast bij de molen vertelt dat hij een spandoek aan zijn heg heeft hangen om foutparkeerders en automobilisten te waarschuwen. Dat helpt al een stuk volgens hem, auto's parkeren al veel meer op de parkeerplaatsen waar het wel mag. ,,Maar de jongens in de auto die de schutting verwoestten probeerden mij te provoceren. Ze waren bewust met de auto pal voor de heg en het spandoek gaan staan en wilden ons daarmee uitdagen. Maar ik laat me niet uit de tent lokken". Den Ouden had gezien hoe de automobilist daarna 'met een bloedvaart' achteruit gereden was en daarna vooruit, waarbij de auto de schutting verwoestte.

Schade

De schade aan de schutting schat Ekker op een bedrag rond de tweeduizend euro. Hoeveel schade de auto had durfde hij niet te zeggen. ,,De voorkant van de auto zat helemaal in elkaar. En de voorruit was kapot. Ik heb gehoord dat de auto misschien wel total loss is."

De politie wilde geen uitspraken doen over deze kwestie. Het was nog niet mogelijk om contact te krijgen met de bestuurder van de auto voor zijn kant van het verhaal.