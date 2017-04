Gezin uit Kampen redt caravan uit stalling vol wietplanten

Caravans, boten... én een wietkwekerij! Aan die opmerkelijke combinatie maakte de politie resoluut een einde. Maar daarmee was het probleem aan de Meubelweg in Emmeloord niet voorbij. Want de beheerder lijkt met de noorderzon vertrokken en de administratie is een puinhoop. De zoektocht is begonnen: van wie zijn de tientallen caravans en boten?

Tam-tam

Desiree van Erdhuizen (30) uit Kampen hoorde via-via van de problemen bij de winterstalling waar ook haar caravan stond. Ze kon 'm vlak voor het weekeinde ophalen, met een handvol andere kampeerfans. Sindsdien slaat ze op de tam-tam via Facebook. Want nog lang niet alle eigenaren weten van de problemen in hun winterstalling.

Van Erdhuizen heeft al meerdere blije reacties gehad op haar oproep. Van mensen die nu in elk geval vroegtijdig ontdekken dat ze hun caravan moeten ophalen. Dat scheelt een zoektocht tegen de tijd dat de zomervakantie aanbreekt. Prescilla de Ridder (34) uit Emmeloord is een van hen. ,,Ik zag zondag bij toeval dat bericht.'' Haar man ging maandagochtend meteen kijken bij de loods. ,,Onze caravan stond vooraan, maar we kunnen 'm vrijdag pas ophalen. Anders zou het 50 euro kosten, kregen we te horen.''

Zooitje

Vastgoed-eigenaar Henric Promes uit Amsterdam, eigenaar van het pand, is zelf nog een paar dagen op vakantie. Daarna wil hij meteen gas geven in het vinden van de tientallen eigenaren van de caravans en boten die in zijn pand staan. Aan de onvolledige administratie die zijn huurder achterliet, heeft hij niet veel. Met hulp van buurman Jack Staal aan de Meubelweg verwacht hij uiteindelijk driekwart van de betrokken mensen te kunnen opsporen. Overmorgen is de tweede vrijdagmiddag dat eigenaren hun caravan of boot kunnen ophalen. Moeten ze zich natuurlijk wel legitimeren en eigendomsbewijzen kunnen laten zien. En alsjeblieft: laat niet iedereen zich op dezelfde vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur melden, bezweert Pomes. ,,Dan wordt het een zooitje.'' Buurman Staal regelt dat.

Katvanger

Pomes heeft contact proberen op te nemen met beheerder Jan H. van de caravanstalling, wiens naam nog altijd groot op de gevel prijkt. ,,Bellen, mailen, maar daar reageert hij niet op. Ik begreep van de politie dat hij waarschijnlijk een katvanger is.''

Dat betekent dat de boel op zijn naam stond, maar dat hij niet aan de touwtjes trok. Pomes: ,,Ik denk dat de stalling een dekmantel was. Ik zag er weleens mensen rondlopen, die waren dan partners van hem. Vrienden die hem hielpen. Ik denk achteraf dat ze in de bloementeelt zaten.''

De politie kan niets over de zaak zeggen, laat woordvoerster Jacqueline van Houten weten. ,,Het onderzoek loopt nog.''

