Bijna twintig jaar druk met de Kamper Kogge

HanzedagenEen wrak van een authentieke kogge uit 1340 werd gevonden na de drooglegging van de Flevopolders. In 1994 begon de reconstructie van deze kogge. Het wrak transformeerde zich in vier jaar tijd in de Kamper Kogge: het oudste, nagebouwde, varende schip van Nederland. Ina Hup (67) was erbij en heeft de Kogge zien uitgroeien tot een volwaardig schip die weer op zee kan.

Donkerbruin eikenhout, een zeiloppervlakte van 114 vierkante meter en één mast. Bovenop staat een soort kasteel. Bij elkaar weegt de Kamper Kogge zo'n 45 ton, waar nog zo'n 60 ton lading of ballast bij op komt.

Aan de Koggewerf in Kampen trekt deze 'Zwarte Dame' de nodige aandacht. De Kogge staat tijdens de Hanzedagen, van 15 tot 20 juni, dan ook volop in de belangstelling. Tot grote trots van Ina Hup, al bijna 20 jaar vrijwilliger bij stichting Kamper Kogge.

Hanzedagen

Als geboren en getogen Kampenaar is Hup ontzettend trots op haar stad. Ze werkt meer dan fulltime vanwege de voorbereidingen van de Hanzedagen. ,,Onze missie is om Kampen opnieuw op de kaart te zetten'', vertelt Hup. Samen met een kleine honderd vrijwilligers is ze druk bezig met de voorbereidingen van de Hanzedagen. ,,Het is zo'n bijzonder schip'', vertelt ze trots. ,,In het begin dacht ik wel 'wat is dat voor idioot ding''', lacht ze. ,,Maar ik wilde er wel heel graag eens mee zeilen, omdat ik wist dat dit schip het begin was van de 'welvarende' Hanzestad Kampen.''

Volledig scherm © Freddy Schinkel Dit viel echter tegen. Ondanks dat het bestuurslid van de Kogge een ervaren zeilster is, heeft ze het met 'schade en schande moeten leren.' Zo'n middeleeuws schip is niet te vergelijken met een zeilboot van nu. ,,Het wilde gewoon niet, dat frustreert'', denkt ze terug aan die tijd. ,,We waren met tien ervaren zeilers, maar het lukte niet. We moesten echt heel veel ballast aan boord doen, 40 ton lood. Toen pas lag hij diep genoeg en konden we er iets mee. Het zeilen met zo’n zwaar, dwars getuigd schip, vraagt toch behoorlijk wat kennis en ervaring.''

