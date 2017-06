Bijzondere windvaan teruggeplaatst in Kampen

VideoHet is natuurlijk geen toeval dat de bijzondere windvaan in de vorm van een Kamper kogge juist twee dagen voor de opening van Hanzedagen op het dak van het SNS Historisch Centrum wordt teruggeplaatst.

"Ach ja, het is natuurlijk altijd mooi om een beetje mee te waaien met die wind", zegt directeur Herman Harder quasi laconiek. Een bijzonder gevalletje is de windvaan hoe dan ook. Als praktijkopdracht begin jaren zeventig gemaakt door leerlingen van de toenmalige Kamper LTS als replica van de windvaan in de toren van Emmeloord. Een mooi cadeau bij de opening van de vernieuwde Bondsspaarbank op de hoek van de Geerstraat en de Burgwal (later onderdeel van het Walkate Archief en tegenwoordig van het Historisch Centrum). Het ding, een kogge onder vol zeil, belandde echter al snel in ding in een schuur. Niet omdat hij niet mooi was, maar omdat hij niet goed was afgesteld. Bij het minste zuchtje wind begon hij te tollen, met als gevolg dat de aan de windvaan gekoppelde klok als een gek te keer ging. "Het personeel werd daar horendol van", zegt Harder.

Vergetelheid

De aparte windvaan raakte in de vergetelheid totdat Harder hem in 2012 onder het stof vandaan trok en liet oplappen door de Kamper meestersmid Sven de Lang. Met veel tamtam werd de vaan teruggeplaatst. Maar niet voor lang zo bleek, want de verf vergrijsde al snel en door versleten kogellagers draaide hij niet meer met alle winden mee. Zodat hij de afgelopen weken opnieuw naar de smid moest. Harder: "Deze keer wilden we het extra goed doen. Nu is ie helemaal verguld en ‘gaat ie zeker enkele decennia mee’, verzekert Harder. Vandaag wordt de windvaan voor de derde keer op zijn plek bovenop de oude Bondsspaarbank geplaatst. Harder lacht: "Ach ja, drie keer is nu eenmaal scheepsrecht, niet waar?"