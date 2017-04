Bloembakken fleuren Gilden Kwartier Kampen op

Vanaf vandaag staan er 43 bloembakken in de Oudestraat en de Gasthuisstraat. Bloembakken met paarse, gele en witte viooltjes met daarin een zilverkleurig scheepje dat de Kamper Kogge symboliseert. ,,Alvast een mooi beeld voor de Hanzedagen'', vindt stadsomroeper Bertus Krabbe. Ondernemers hebben in samenwerking met de Koggewerf het initiatief genomen om het Gilden Kwartier gezelliger te maken.

Kogge

,,Dat scheepje in de bloembakken, dat is de kogge. Dat hoort in Kampen. En ja, sommige winkeliers vinden het een saaie boel in de Oudestraat. Het straatbeeld wordt wat mooier met bloembakken voor de winkels. We zetten hier zelf ook twee of drie bakken neer'', aldus Rijer van 't Hul van de stichting Kamper Kogge. Krabbe: ,,Tijdens de Hanzedagen komen er misschien 300.000 mensen. Dan moet je iets uitstralen als stad.''