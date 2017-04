Buitenbrand verschroeit natuur bij Zalk

Er is vermoedelijk sprake van brandstichting, omdat in 2013 en 2014 hier ook al brand heeft gewoed. De brandweer kon de brand uiteindelijk snel onder controle krijgen. Een stuk van ongeveer 50 meter is afgebrand.

Rietkragen

In de IJsseldelta en in de kop van Overijssel worden overigens vaker stukken rietkragen en uiterwaarden in brand gestoken in het voorjaar, hiermee zou oud 'riet' en natuur wat dood en dor is verloren gaan en plaats maken voor nieuwe aangroei. Nadeel is wel dat dit vaak gebeurt in het broedseizoen en dus is dat vervelend voor vogels.