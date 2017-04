Bypassdorp Reeve blijft een zorgenkindje

De voorstanders zijn in twee kampen te verdelen. Zij die benadrukken dat de stad een nieuwbouwwijk nodig heeft om te groeien en geloven in de kansen van het exclusieve en waterrijke dorp. Voor een raadsmeerderheid is één extra zetel nodig. Die is te vinden in het kamp van politici die knarsetandend voor bouw zijn. Twijfels over de nut en noodzaak van Reeve sneeuwen onder bij de financiële gevolgen van een 'no go'. Reeve afblazen kost 38 miljoen euro met als gevolg jarenlange lastenverzwaring voor Kampenaren. Zo'n situatie is een klein jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen ongewenst.

Raad van State

Dan lijkt een 'go' aantrekkelijker. In twintig jaar tijd 1.300 woningen bouwen met aan het eind van de rit een verlies van 7 miljoen euro. Wethouder en ontwikkelaar geloven in een kleine plus. Voor dat doel mogelijk bereikt wordt, liggen genoeg zorgen in het verschiet. Vrijwel zeker volgt de gang naar de Raad van State, waar Kampen de noodzaak van de wijk moet onderbouwen. Twee jaar geleden mislukte dat. Het voorfinancieren van de wijk kost tientallen miljoenen euro's. Om de bouwplannen op de rit te houden is twintig jaar lang economische voorspoed vereist. Ook moet blijken of potentiële kopers op papier ook daadwerkelijk een huis kopen. Om een bredere doelgroep aan te spreken zijn de plannen voor Reeve minder exclusief dan enkele jaren geleden.