Drumband wacht met spanning op uitslag

11 augustus ,,Alle stress is weg!'', zegt een dolblije Khalil Elgaritli (26). Bij het wekelijkse stempelen in azc Dronten is er donderdag goed nieuws: hij mag in Nederland blijven. Eindelijk rust na jaren van bedreiging en geweld om wie hij is: een black metal-liefhebber uit Afrika.