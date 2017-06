Duitsland doet Kamper metalband in de ban

,,In de jaren 30 van de vorige eeuw had je de Reichskulturkammer die wel even bepaalde wat de juiste cultuur was. Daar gaat dit een beetje op lijken'', zegt Heijnens. Natuurlijk is The Monolith Deathcult geen 'foute' band, benadrukt hij. ,,Anders had ik dit album nooit uitgebracht.'' Gitarist Michiel Dekker: ,,Wij zijn geen politieke band, onze teksten zijn beschouwend.'' Hij bekijkt het maar van de positieve kant. Grijnzend: ,,Slechte publiciteit is ook publiciteit.''