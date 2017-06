Extra uitgave van Kamper Almanak over koggen

Ruimte voor de Rivier via Hanze de grens over

13:35 Hanzesteden kunnen het waterinnovatieproject Ruimte voor de Rivier over de grens brengen. Dat zei internationaal watergezant Henk Ovink vrijdag tijdens het Hanzecongres in Kampen. Hij reist namens de regering de hele wereld over om de Nederlandse werkwijze tegen het water onder de aandacht te brengen.