Hanzedagen voor dummies

videoZijn handen beginnen al een beetje pijn te doen, die kar lijkt steeds moeizamer vooruit te komen. Wat wil je ook, met meer dan 200 paar schoenen. Blijven doorgaan, vertelt hij zichzelf terwijl hij de IJsselkade afspeurt. Meer dan honderd Kogge's liggen verspreid aan de kade. Welke kogge zou nog plek hebben? Drie uur later is het raak; de vracht wordt ingeladen. Zijn vader zou trots zijn, over een week staat hij in Kopenhagen al zijn schoenen te verkopen. En als hij daar toch is, kan hij van dat geld weer nieuwe goederen kopen.

Schoenen, dieren, vis, hout, bier, granen... In de middeleeuwen lagen meer dan honderd Kogge's vol met deze goederen. Klaar om vervoerd en verhandeld te worden. De zoon van een schoenmaker die de vracht moest gaan verkopen in Kopenhagen wist niet beter. Tegenwoordig kunnen weinig mensen zich dit voorstellen, want het lijkt een ver-van-ons-bed-show. Maar is dat wel zo? Wat is er nog over van de Hanze? En hoe is het eigenlijk begonnen? Wat ís een Hanzestad?

Laten we beginnen bij het begin. Een Hanze, of hanza, betekent kort gezegd 'groep'. Oftewel: een samenwerkingsverband van handelaren en steden tijdens de middeleeuwen. Maar wat was het doel? Uitbreiden en de eigen handel beschermen. Vanaf de twaalfde eeuw ontstonden deze samenwerkingsverbanden van kooplieden. Hier kwam het Hanzeverbond uit voort. Dit verbond groeide in de 14de en 15de eeuw uit tot een machtig netwerk. De kooplieden konden door dit verbond op grotere schaal inkopen en verkopen.

Vanaf het begin van de veertiende eeuw, in 1356, bestond de Hanze niet alleen uit een verbond tussen de handelaren, maar uit een verbond tussen steden. Op de eerste vergadering in Lübeck, het centrum van het Hanzeverbond, werd dit besloten. In de hoogtij dagen zaten er 150 steden in dit verbond, met name in Duitsland en Nederland. Ook uit Polen, Scandinavië, Vlaanderen en Portugal deden steden mee.

Maar wat werd er dan verhandeld? De handelsstroom in die tijd bestond onder andere uit hout, vis, bier, wijn, granen en pelzen. Maar ook dieren, kleding en schoenen waren handelswaren. Het werd vervoerd met koggeschepen - de belangrijkste handelsschepen tot de 15de eeuw. De goederen werden namelijk vooral vervoerd over de zee en de rivieren.

Nu weer even terug naar Nederland. Vooral steden in het noorden en in het oosten traden toe tot de Hanze. De belangrijkste hiervan (in het verspreidingsgebied van de Stentor) waren - in alfabetische volgorde - Deventer, Harderwijk, Hasselt, Kampen, Zutphen en Zwolle. De steden werden door het samenwerkingsverband sterker. Er heerste in deze plaatsen volop bedrijvigheid en de economie ging ongekend goed.

En die welvaart was goed te merken. Mooie gebouwen, grote handelskantoren en mooie stadsmuren kenmerkten de machtige steden. Veel historische gebouwen uit die tijd vind je nu nog terug in de steden. De goederen voor deze steden werden voornamelijk vervoerd over de IJssel. Kampen hoorde in die tijd bij de sterkste, meest toonaangevende Hanzesteden. Vanwege de gunstige liggen aan de IJssel, met verschillende 'armen' waardoor de Kogge's direct de zee op konden, was deze Hanzestad makkelijk aan te voeren. Pas in 1441 sloot Kampen zich officieel aan bij de Hanze. Dit veranderde echter vanaf de 15e eeuw.

In 1421 werd Nederland opgeschrikt door de Sint-Elisabethsvloed. Hierdoor stroomde er meer water door de Waal, waardoor er minder stroomsterkte in de IJssel kwam. De IJssel werd hierdoor minder bevaarbaar door verzanding. Kampen was slechter bereikbaar, de Kogge's konden niet meer in Kampen komen. Hierdoor verloor hierdoor Kampen de belangrijkste handelspositie.

Tegen het einde van de zestiende eeuw stortte de Hanze volledig in. De interne strijd liep hoog op, steden dachten eerder aan zichzelf in plaats van aan het verbond. De sociale en politieke veranderingen brak de Hanze op, de onderlinge solidariteit verdween. De genadeklap? De Dertigjarige Oorlog (tussen Denemarken, Zweden, Polen en Duitsland). Hierdoor ontstond chaos in het Duitse rijk. De laatste Hanzedag, in 1669, trok nog maar negen steden aan.

Nieuwe Hanze

Toch noemen de steden zich tot de dag van vandaag nog steeds met trots een Hanzestad. Hoewel het oorspronkelijke samenwerkingsverbond uit elkaar viel, werd in 1980 de oprichtingsbijeenkomst van de Nieuwe Hanze gehouden in Zwolle. De nieuwe Hanze is de grootste vrijwillige bond van partnersteden ter wereld, inmiddels is dit een internationaal netwerk van 187 Hanzesteden uit zestien landen.



Met deze 'bond' willen de steden het idee van de internationale Hanze levendig houden. Hiermee wordt de onderlinge samenwerking van de steden bevorderd. De symbolische functie van de Hanzedagen, zoals volgende week in Kampen, zorgt voor waardebesef en bewustzijn. Het thema dit jaar is 'water verbindt'.