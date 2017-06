Hennepplantage in IJsselmuiden opgerold

De schuur staat op de hoek van de Spoorkade, Blekerijweg en de Baan. Er is niemand aangehouden. ,,Er was niemand aanwezig in het pand toen we er invielen. En er was net geoogst, daardoor weten we niet om hoeveel planten het gaat'', laat een woordvoerder van de politie weten. Aan het eind van de middag werd de loods door de politie ontruimd.