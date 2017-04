Infrarood-drone redt weidevogels in Overijssel van wielen van tractor

De nesten van weidevogels zijn in het voorjaar verstopt in het hoge gras. Boeren die het land maaien zien de nesten niet of te laat. Met de weidevogeldrone worden de nesten vanuit de lucht met een infraroodcamera opgespoord. De coördinaten van de nesten worden gekoppeld aan een database, zodat boeren weten of en waar zij weidevogelnesten in hun grasland hebben. Op termijn wordt geprobeerd deze data te koppelen aan de GPS-systemen in tractors.