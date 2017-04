Kampen en bedrijven hebben haast met uitbreiden Spoorlanden

De gemeente Kampen en een drietal bedrijven deden donderdag een dringend beroep op de Raad van State om het uitbreidingsplan voor bedrijventerrein Spoorlanden niet in zijn geheel in de ijskast te zetten.

Drie bedrijven (Postuma, Driepak en Van Marle De Echte Groenteman) staan te trappelen om ten oosten van de Oosterlandenweg de schop in de grond te steken, bleek tijdens een spoedprocedure in Den Haag. Zij willen zo snel mogelijk gaan bouwen op de nieuwe loot van bedrijventerrein Spoorlanden.

Broedseizoen

Hoewel zij het broedseizoen moeten afwachten hopen ze in juni al met de bouw van de nieuwe bedrijfsgebouwen en aanleg van de wegen te beginnen. Het totale bestemmingsplan voor de uitbreiding beslaat ruim 7 hectare. De drie bedrijven hebben al een optie op 3,5 hectare.

“Als de Raad van State mogelijk een probleem in de onderbouwing van het plan ziet, wilt u dan de 3,5 hectare alstublieft niet schorsen? De rest kan dan wel wachten tot de bodemzaak later dit jaar, ” zei de raadsman van Postuma.

Of de Raad het plan geheel of deels gaat schorsen is nog onduidelijk. Rechter en staatsraad M. Parkins stelde een groot aantal kritische vragen over het uitbreidingsplan. Daarbij ging het vooral om de mogelijke negatieve impact van het bedrijventerrein op de natuur. De tegenstanders vrezen een onherstelbare aantasting van de zwaar beschermde Natura 2000-gebieden, zoals de uiterwaarden van de IJssel en het weidevogellandschap.

Grutto

Vooral de bedreigde grutto en scholekster worden volgens een aantal omwonenden onaanvaardbaar verstoord en verdreven. Overigens was er deze week nog een flink relletje nadat de gemeente Kampen de weilanden op het beoogde bedrijventerrein had laten 'slepen'. Daarbij zijn mogelijk zwaar beschermde grutto nesten vernield. ,,Daar springen de tranen toch van in je ogen. Het vernielen van grutto nesten is een economisch delict,” zei de raadsvrouw van de tegenstanders.

Weidevogels