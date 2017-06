Kampen maakt vaart van uitbreiding Spoorlanden

Weidevogels

Het werk aan Spoorlanden begint als het broedseizoen voor weidevogels voorbij is. Om dat te bepalen doet een speciaal bureau binnenkort een ecologische check om te kijken of er ook daadwerkelijk geen broedende vogel meer in het gebied zit. Eind juni is het waarschijnlijk zo ver, het bouwrijpmaken van het terrein duurt ongeveer twee maanden. Daarna moet de grond nog zetten. In september worden langs de Oosterlandenweg 23 populieren en elf essen gekapt.