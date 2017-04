Kampen stelt besluit over Reeve uit na onzekerheid over 5 miljoen euro

Accountant

Alle politieke partijen hadden al een standpunt bepaald over het wel of niet bouwen van Reeve. Maar donderdagmiddag laat kwam de accountant met aanvullende informatie. Om ‘vijf voor twaalf’, zoals Van den Bosch het omschreef. Gewaarschuwd werd voor mogelijk nieuwe regelgeving over de waardering van gronden. Nu is het hele gebied waar 1.300 woningen kunnen komen gewaardeerd als bouwgrond. Maar er is een mogelijkheid dat fase 2 van Reeve met 700 woningen niet doorgaat. Die grond wordt dan afgewaardeerd tot agrarische grond. Om dat risico te kunnen behappen moet Kampen vooraf 5 miljoen euro reserveren. Mocht fase 2 daadwerkelijk niet worden gebouwd, dan is het totale verlies geen 22 miljoen euro, maar 27 miljoen euro. Het geeft geen effect op de kosten van volledige bouw (min 7 miljoen) of geen bouw (min 38 miljoen).