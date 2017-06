Kampen voorbeeld voor andere Hanzesteden bij waterveiligheid

Kampen als voorbeeld

Als het gaat om kennis van waterveiligheid, dient Kampen als voorbeeld. Burgemeester Koelewijn stelt in een verklaring: ,,In 2002 is een flexibele kering langs het historische IJsselfront van Kampen gebouwd. Een bijzondere kering, want deze loopt dwars door een deel van de woningen op de IJsselkade. Hiermee blijft het unieke aanzicht van de stad Kampen aan de IJssel bewaard. Voor het sluiten van de kering is de Hoogwaterbrigade ingesteld. Deze brigade bestaat uit honderden vrijwilligers van de stad Kampen, die jaarlijks de sluiting van de kering oefenen. Het hoogwaterbewustzijn in de stad Kampen is hoog.”