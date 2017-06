Kamper agent duikt water in om kat te redden

'Uiteraard kunnen niet alleen mensen, maar ook dieren op onze hulp rekenen!', schrijft de politie op Facebook. Toen ze hoorde dat het dier in het water viel, ging de agent erachteraan om de kat te redden. Eenmaal op de wal bleek het beestje al aardig uitgeput, valt er te lezen in de Facebookpost.

De politie weet niet hoe de kat in deze 'benarde situatie' terecht is gekomen, maar ze kunnen niet uitsluiten dat er geen opzet in het spel is. De politie vraagt dan ook of iemand hier meer van weet. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.