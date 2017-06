Kijk! Een mammoet langs de IJssel bij Kampen

Eindexamenstress Zenuwachtig voor de examenuitslag? Zo hou je het hoofd koel

11:41 De uren tot dat verlossende telefoontje lijken wel eeuwen te duren: ben je geslaagd, moet je een herkansing doen of is het helaas echt niet gelukt om je diploma in de wacht te slepen? Woensdag horen ruim 200.000 examenkandidaten van het vmbo, havo en vwo of ze geslaagd zijn. De Stentor zet wat tips voor je op een rijtje om het hoofd koel te houden in deze zenuwslopende uren.