Koggewerf maakt zich klaar voor Hanzedagen

Een rij afvalcontainers staat in het midden van de parkeerplaats bij de koggewerf, auto's ter bevoorrading rijden af en aan. De bouw van een looproute richting een gelegenheidsponton is in volle gang terwijl militairen van de genie uit Wezep een loopbrug bouwen over het water, richting de Veerweg.

Volop bedrijvigheid dezer dagen bij de koggewerf die zich opmaakt voor de Internationale Hanzedagen die morgen van start gaan. Het voorwerk is gedaan, het gaat nu vooral om de uitvoering. De stichting Kamper kogge wil laten zien hoe mensen leefden in de middeleeuwen, met zelfgemaakte kookpotten en pannen, eten aan lange tafels. Een jaarmarkt met oude ambachten, pottenbakkers, visrokers, touwslagers, smeden en mandenvlechters die handels drijven. Middeleeuwse muziek, verhalenvertellers, maar ook bedelaars, mensen met pest die de stad uit worden gejaagd. Dieven, kanonschoten en een schandpaal: het hoort er allemaal bij. Voor de veiligheid wordt een looproute uitgezet. Publiek kan via de reguliere ingang de werf op, maar gaat er via een gelegenheidsbrug weer uit. ,,Die moest er van ons komen", zegt Hup. ,,Anders hadden we niet meegedaan."

Kans

De Hanzedagen zijn voor de stichting Kamper kogge een uitgelezen kans de kogge onder de aandacht van het publiek te brengen. Die kan het schip goed gebruiken, zegt vrijwilliger Ina Hup. ,,Niet de hele stad is kogge-minded. We hopen op wat meer waardering, op meer draagvlak voor wat we doen met de kogge.''

Professionalisering

De stichting en werf drijven nu op vrijwilligers. Volgens Hup is dat eigenlijk niet meer te doen. Professionalisering is hard nodig, er wordt steeds meer van de stichting en de mensen gevraagd. ,,We hebben geen boekingskantoor. Eigenlijk zou er altijd iemand van ons op de werf moeten zijn, dat lukt nu gewoon niet." Geld is een struikelblok. Gaat het economisch minder, dan merkt de stichting dat meteen. Gelukkig heeft Kamper kogge een goed netwerk van vrijwilligers met contacten die nog wel eens wat kunnen regelen. ,Super als je ziet wat van vrijwilligers allemaal naar de stichting gaat. Als die alles zou moeten betalen, kan die wel stoppen."