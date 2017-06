Lastenverhoging blijft voorlopig uit voor meeste Kampenaren

Bezuinigen is amper mogelijk in Kampen, terwijl de gemeentefinanciën een zorgenkindje blijven. Hoe lang blijven Kampenaren nog vrij van lastenverhoging? Die vraag rijst na de presentatie van een financiële vooruitblik tot 2021.

Het college van burgemeester en wethouders wil het voorzieningenniveau in Kampen in stand houden. Uit de vooruitblik blijkt dat het mogelijk is zonder dat in de komende vier jaar rode cijfers worden geschreven. Duidelijk is ook dat Kampen niet veel vet op de botten heeft. De posten waarop bezuinigd kan worden zijn zo goed als op.

Besparen

Toch stelt het college zichzelf de taak om in de komende vier jaar tussen de 150.000 en 250.000 euro per jaar te besparen. Structureel investeren is amper mogelijk. ,,We kunnen ons geen gekke dingen veroorloven", aldus tijdelijk financieel-wethouder Eibert Spaan. ,,Gekozen wordt voor een financieel solide koers."

OZB